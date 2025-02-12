12 Şubat ne günü? 12 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar
Miladi takvime göre yılın 43. gününe girilirken 12 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "12 Şubat ne günü?" İşte 12 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar...
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Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 12 Şubat hem Türkiye’de hem de dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "12 Şubat ne günü?" İşte 12 Şubat tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...
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12 ŞUBAT NE GÜNÜ?
Kahramanmaraş’ın düzenli bir ordu olmadan yöre halkının milli mücadele ruhunun tecelli etmesi sonucu birlik ve beraberlik içinde direniş göstererek işgalden kurtarıldığı gün olan 12 Şubat günü Kurtuluş Bayramı olarak bir hafta boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanmaktadır.
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1502 - Vasco da Gama, Lizbon'dan Hindistan'a doğru ikinci yolculuğuna çıktı.
1541 - Santiago, (Şili) Pedro de Valdivia tarafından kuruldu.
1818 - Şili, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1859 - Mülkiye Mektebi, Sadrazam Âli Paşa ve Hükûmet üyelerinin katılımıyla açıldı.
1870 - Utah'ta kadınlar, oy kullanma haklarını elde ettiler.
1879 - New York'un Madison Square Garden kapalı spor salonunda, Kuzey Amerika Kıtasındaki ilk yapay buz pateni pisti açıldı.
1912 - 6 yaşındaki Çin İmparatoru Puyi, tahttan indirildi. Böylelikle iki bin senelik Çin İmparatorluğu ve 267 yıllık Mançu Hanedanı son bulmuş oldu.
1912 - Çin'de Gregoryen Takvimi kullanımı başladı.
1919 - Trabzon Muhâfaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kuruldu.
1920 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fransa hakimiyeti altındaki Kahramanmaraş'ı aldı.
1929 - Stalin tarafından sürgün edilen eski savaş komiseri Troçki, "İlyiç" adlı bir şileple İstanbul'a geldi.
1934 - Avusturya'da iç savaş başladı.
1937 - Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik Belediyesince sahibinden satın alınarak, Atatürk'ün emrine tahsis edildi.
1951 - 17 yaşındaki Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Tahran'daki Gülistan Sarayı'nda evlendi.
1956 - Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası "Bordighera Mizah Şenliği"'nde Platin Palmiye Ödülü'nü aldı.
1961 - SSCB, Venüs gezegenine Venera 1 uzay aracını gönderdi.
1971 - Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin (TOFAŞ) Bursa'daki otomobil fabrikası, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de katıldığı bir törenle açıldı. Fabrika, Fiat lisansıyla "Murat 124" tipi otomobillerin üretimine başladı.
1975 - Türkiye Emekçi Partisi, Mihri Belli tarafından kuruldu.
1988 - Dr. Ziya Özel'in "zakkumla" kanser tedavisi iddiasının, TRT tarafından "haber" olarak verilmesi yankı uyandırdı.
1990 - Hükûmetin açıkladığı tütün fiyatlarını protesto eden üreticiler, Akhisar'da sokağa döküldü, 200 kişi gözaltına alındı.
1990 - Super Mario Bros. 3 adlı video oyunu ABD'de piyasaya sürüldü.
1993 - Birleşik Krallık'ta 10 yaşındaki iki çocuk, 2 yaşındaki James Bulger'i kaçırarak öldürdü.
1994 - Kış Olimpiyat Oyunları, Lillehammer'da (Norveç) başladı.
1994 - Tuzla tren istasyonunda çöp kutusuna yerleştirilen saatli bomba patladı: 5'i yedek subay, biri sivil 6 kişi öldü; aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı.
2001 - NEAR Shoemaker adlı uzay aracı, 433 Eros adı verilen asteroidin yüzeyine indi.
2002 - İran Havayollarına ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada Hürremabad'da (İran) düştü: 119 kişi öldü.
2002 - Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Milošević'in yargılanmasına, BM savaş suçları mahkemesinde başlandı. Milošević, bu süreç sona ermeden öldü.
2010 - Kış Olimpiyatları, Vancouver'da (Kanada) başladı.
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