BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Bayram süresince marketlerin çalışma süreleri değişkenlik gösterebiliyor. BİM şubeleri bayramın ilk iki günü kapalı olurken 3 ve 4. günden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

A101 şubeleri ise bayramda çalışmaya ve hizmet vermeye devam ediyor.

ŞOK Market şubeleri de bayram süresince açık olarak hizmet vermeye devam ediyor.