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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün marketler açık mı? 18 Haziran Bayramın 3.günü marketler açık mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri

        Bugün marketler açık mı? 18 Haziran Bayramın 3.günü marketler açık mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

        Kurban Bayramı üçüncü günü market çalışma saatleri merak ediliyor. Bilindiği üzere 4,5 gün süren bayram tatili süresince birçok işletme kapalı oluyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatlerine göre market ihtiyaçlarını giderecek. Zincir marketlerin çalışma durumu belli oldu. Peki Bugün marketler açık mı? Bayramın 3.günü marketler açık mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, 18 Haziran 2024 Market çalışma saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:12
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        • 1

          Market çalışma saatleri bayramın üçüncü günü araştırılıyor. Zincir marketler, aktüel katalogları ile bayrama özel indirim fırsatlarını müşterilerine sunarken "Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM-A101-ŞOK marketler Kurban Bayramı'nda saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki bugün marketler açık mı? İşte güncel market çalışma saatleri

        • 2

          BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

          Kurban Bayramı idrak edilirken bazı yerel ve küçük marketlerin kapalı olma ihtimali var bu yüzden söz konusu market ile iletişime geçmeniz gerekebilir.

          Ancak zincir marketler, bayram fark etmeksizin normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

          MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

          BİM, A101, ŞOK marketler sabah saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet veriyor.

        • 3

          BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

          Bayram süresince marketlerin çalışma süreleri değişkenlik gösterebiliyor. BİM şubeleri bayramın ilk iki günü kapalı olurken 3 ve 4. günden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

          A101 şubeleri ise bayramda çalışmaya ve hizmet vermeye devam ediyor.

          ŞOK Market şubeleri de bayram süresince açık olarak hizmet vermeye devam ediyor.

        • 4

          BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

          ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

          A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

        • 5

          MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

          Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

          Hafta içi: 09.00-22.00

          Hafta sonu: 09.00-22.00

          AVM’ler için: 10.00-22.00

        • 6
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