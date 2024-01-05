Bugün maç var mı? 5 Ocak 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı bu akşam oynanacak 3 maç ile başlıyor. Türkiye Süper Lig'inde şampiyonluk yarışı kızışırken; İngiltere FA Cup 3. tur maçları çekişmeli rekabete sahne olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 5 Ocak 2024 Cuma maç programı...
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Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının perdesi, 19. hafta karşılaşmaları ile açılıyor. 3. turu dün başlayan İngiltere FA Cup'da heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Ocak 2024 maç programı...
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5 OCAK 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor. 5 Ocak 2024 Cuma saat 17.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele 5 Ocak 2024 Cuma günü 20:00'de beIN SPORTS 1 ekranlarından seyirci ile buluşacak.
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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Airlines Park Antalya'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Antalya derbisi 5 Ocak 2024 Cuma günü 20.00'de beIN SPORTS 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.
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İNGİLTERE FA CUP
İngiltere'nin köklü kupası FA Cup'ta bugün 3 karşılaşma oynanacak.
22:15 Brentford - Wolverhampton (Tivibu Spor 1)
22:30 Fulham - Rotherham United (Tivibu Spor 2)
23:00 Tottenham - Burnley (Tivibu Spor 3)