Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        23
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        14
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Bugün maç var mı? 5 Ocak 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Bugün maç var mı? 5 Ocak 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Futbolda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı bu akşam oynanacak 3 maç ile başlıyor. Türkiye Süper Lig'inde şampiyonluk yarışı kızışırken; İngiltere FA Cup 3. tur maçları çekişmeli rekabete sahne olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 5 Ocak 2024 Cuma maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının perdesi, 19. hafta karşılaşmaları ile açılıyor. 3. turu dün başlayan İngiltere FA Cup'da heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Ocak 2024 maç programı...

        • 2

          5 OCAK 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor. 5 Ocak 2024 Cuma saat 17.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele 5 Ocak 2024 Cuma günü 20:00'de beIN SPORTS 1 ekranlarından seyirci ile buluşacak.

        • 3

          Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Airlines Park Antalya'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Antalya derbisi 5 Ocak 2024 Cuma günü 20.00'de beIN SPORTS 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

        • 4

          İNGİLTERE FA CUP

          İngiltere'nin köklü kupası FA Cup'ta bugün 3 karşılaşma oynanacak.

          22:15 Brentford - Wolverhampton (Tivibu Spor 1)

          22:30 Fulham - Rotherham United (Tivibu Spor 2)

          23:00 Tottenham - Burnley (Tivibu Spor 3)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Hayranının düğününü bastı
        Hayranının düğününü bastı
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Habertürk Anasayfa