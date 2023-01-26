BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Bugün 2023 Recep Ayının ilk Cuma gecesi idrak edilecek. İslam inancında bilindiği üzere günler bir önceki günün ikindi vaktiyle başlıyor. Buna göre Recep Ayı'nın ilk Cuma günü bugün ikindi vaktiyle başlayacak. Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Dolasyısıyla bugün yani 26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece Regaib Kandili olarak kutlanacak.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanılmaktadır.