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Bugün kandil mi, ne kandili? Regaip Kandili bu akşam mı? İşte cevabı

Regaip Kandili bu akşam mı? Bugün kadil mi, ne kandili? Günün ilk ışıklarıyla birlikte telefonlarına tebrik mesajı gelenler ve pastane önlerinde kandil simidi görenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Öte yandan Recep ayının başlaması nedeniyle de üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ne zaman, bu akşam mı sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte "Bu akşam kandil mi, bugün ne kandili?" sorusunun cevabı...

Giriş: 26.01.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bugün kandil mi? Regaip Kandili Bu akşam mı? Üç ayların başlamasıyla birlikte inanalar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle bu sabah telefon ve sosyal medya hesaplarına tebrik mesajı gelenler merak içerisinde "Bugün ne kandili var?" "Bugün kandil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. 

  • BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

    Bugün 2023 Recep Ayının ilk Cuma gecesi idrak edilecek. İslam inancında bilindiği üzere günler bir önceki günün ikindi vaktiyle başlıyor. Buna göre Recep Ayı'nın ilk Cuma günü bugün ikindi vaktiyle başlayacak. Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Dolasyısıyla bugün yani 26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece Regaib Kandili olarak kutlanacak. 

    REGAİP KANDİLİ NEDİR?

    Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanılmaktadır.

     

     

  • REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

    Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.

    Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edildiği Regaib kandili ahirete yatırım günü olarak görülmektedir.

     

     

  • REGAİP KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ

    İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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