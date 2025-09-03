Habertürk
        BUGÜN KANDİL Mİ? Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte, 3 Eylül bugün ne kandili?

        Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte, 3 Eylül bugün ne kandili?

        Diyanet kandil günleri takvimini duyururken Mevlid Kandili heyecanla bekleniyor. Peygamber Efendimiz'in doğumunun kutlandığı bu mübarek geceyi ibadetle ve dualarla geçirmek isteyenler, 2025 Mevlid Kandili tarihi, önemi ve anlamı hakkında araştırmaları hızlandırdı. Müslümanlar bu mübarek geceyi bol bol dua ederek, namaz kılarak, ibadet ederek geçiriyor. Bu noktada Mevlid Kandili bugün mü sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Bugün kandil mi, 3 Eylül bugün ne kandili? Mevlid Kandili ne zaman? İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 09:38 Güncelleme: 03.09.2025 - 09:38
        • 1

          Bugün kandil mi sorusunun yanıtı Mevlid Kandili tarihini araştıranların gündeminde yer alıyor. Müslümanların bol bol ibadet edeceği kandil günleri tarihi Diyanet takvimi tarafından duyuruldu. Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Peki Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte, 3 Eylül bugün ne kandili? İşte Diyanet takvimi ile 2025 Mevlid Kandili tarihi

        • 2

          BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

          3 Eylül Çarşamba günü yani bugün Mevlid Kandili olarak idrak edilecek.

          MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

          Diyanet İşleri, dini günler takvimini paylaştı. Buna göre Mevlid Kandili bu sene 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Yani 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece Mevlid Kandili kutlanacak.

        • 3

          MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

          Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

          Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

          Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu geceye Mevlid Kandili denir.

          Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

