KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücret, enflasyon ve fahiş fiyat denetimleri, bu haftaki Kabine Toplantısı'nın en önemli başlıklarından olacak.
Gündemde emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi var. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi ele alınacak. Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar kabine toplantısında ele alınacak. Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmeler kabinede yapılacak.