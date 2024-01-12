Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?
Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe kar yağışı ve soğuk hava açıklamaları sonrasında okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. İşte "12 Ocak Cuma İstanbul'da okullar tatil mi, bugün okullar tatil mi?" sorularının yanıtı ile İstanbul'da okulların durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalmıştı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "12 Ocak Cuma İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 12 Ocak Cuma İstanbul'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
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İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?
12 Ocak Cuma günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündemde yerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul'da sıcaklıklar 0 derecenin altında seyrediyor. Öğrenciler ve veliler bu durumda okullarda kar tatili yapılmasını bekliyor.
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12 OCAK CUMA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?
Valilik tarafından 12 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama gelmedi.
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