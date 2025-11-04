Bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri
Kasım ayının gelişiyle birlikte pastırma sıcaklarının etkisine giren Türkiye hafta ortasından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yeni haftada Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege'de etkili sağanak yağış görülecek. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 4 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Salı gününden itibaren, kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte MGM ile 4 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney, salı günü Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
