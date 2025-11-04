Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Salı gününden itibaren, kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte MGM ile 4 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...