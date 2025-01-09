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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 9 Ocak 2025 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 9 Ocak MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ocak Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte 9 Ocak 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 00:39 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:39
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Ocak 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve İzmir ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          İSTANBUL 11°C, 14°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 4

          İZMİR 11°C, 18°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        • 5

          ANKARA 2°C, 10°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 6
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