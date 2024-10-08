DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bugün bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km\sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı