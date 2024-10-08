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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 8 Ekim Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 8 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Yeni haftanın gelişiyle birlikte sıcaklıklar yurt genelinde artmaya başladı. Yağışlı havanın etkisi altına giren Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 20 derecelere düşerken, kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ani sel, su baskını, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ekim 2024 Salı Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 00:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:56
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        • 1

          Yeni bir günün gelişiyle birlikte, "bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye geneli hava durumu raporu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

        • 3

          MARMARA

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

          EDİRNE 12°C, 28°C

          Az bulutlu ve açık

          İSTANBUL 16°C, 25°C

          Az bulutlu

          KIRKLARELİ 11°C, 26°C

          Az bulutlu ve açık

          KOCAELİ 14°C, 26°C

          Az bulutlu

        • 4

          EGE

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

          A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

          Az bulutlu ve açık

          DENİZLİ 16°C, 32°C

          Az bulutlu ve açık

          İZMİR 18°C, 28°C

          Az bulutlu ve açık

          MUĞLA 11°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

        • 5

          AKDENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA 20°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          ANTALYA 21°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          HATAY 19°C, 31°C

          Az bulutlu ve açık

          MERSİN 23°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

        • 6

          İÇ ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

          ANKARA 11°C, 25°C

          Az bulutlu

          ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

          Az bulutlu

          KONYA 13°C, 27°C

          Az bulutlu ve açık

          NEVŞEHİR 12°C, 25°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 7

          BATI KARADENİZ

          Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

          BOLU 11°C, 24°C

          Parçalı ve az bulutlu

          DÜZCE 14°C, 25°C

          Parçalı ve az bulutlu

          SİNOP 18°C, 25°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu

          ZONGULDAK 15°C, 21°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

          AMASYA 15°C, 27°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu

          ARTVİN 15°C, 23°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          SAMSUN 19°C, 22°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          TRABZON 20°C, 22°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 8

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bugün bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km\sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

          ERZURUM 7°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          KARS 4°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          MALATYA 12°C, 28°C

          Parçalı bulutlu

          VAN 8°C, 22°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 9

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR 14°C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu

          GAZİANTEP 16°C, 32°C

          Az bulutlu ve açık

          SİİRT 16°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ŞANLIURFA 22°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

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