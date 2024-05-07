Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Mayıs Salı MGM ile son hava durumu tahminleri...