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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 15 Şubat Perşembe (bugün) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? İşte meteorolojiye göre hava durumu

        "Bugün hava nasıl olacak?" diye araştırılırken, beklenen yanıt meteorolojiden geldi. Yayınlanan 5 günlük tahminlere göre 15 Şubat günü hava durumu belli oldu. İşte meteorolojiye göre, 15 Şubat Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 00:24 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:24
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak? Türkiye birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde günler yaşıyor. Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre; bugün (15 Şubat Perşembe) günü havanın nasıl olacağı da belli oldu. İşte, 15 Şubat Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...

        • 2

          BUGÜN (15 ŞUBAT PERŞEMBE) İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da bugün yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında değişirken; mega kent Cumartesiye kadar yağışlı olacak.

          Ankara da bugün yağmurlu geçirecek şehirlerden. Sıcaklıklar 6 derece civarında seyredecek.

          İzmir, diğer iki şehrin aksine yağışsız bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          BUGÜN (15 ŞUBAT PERŞEMBE) HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye bugün yağışlı bir güne uyanacak. Birkaç il dışında yurt genelinde yağmur bekleniyor. Ancak sıcaklıklar düşmeyecek; orlama civarında seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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