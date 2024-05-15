Bugün hava nasıl olacak? 15 Mayıs Çarşamba hava durumu
Mayıs ayının gelişiyle birlikte bahar havası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yurdun batı tarafından parçalı bulutlu yer yer yağışlı bir havanın etkisinde olacak. İşte 15 Mayıs 2024 Çarşamba bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
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Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ülke genelinde yağışlar etkili olurken Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bir kısmında yağmur etkisini sürdürecek. İşte 15 Mayıs yurt geneli hava durumu tahminleri...
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BUGÜN (15 MAYIS ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul bugün parçalı bulutlu olacak ama yine de güneşe engel olmayacak. Sıcaklıklar ise 18 derece ile diğer günlere nazaran daha düşük olacak.
Ankara ise bulutlu ve kapalı bir gökyüzüne uyanacak ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında değişecek.
İzmir de parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Ilıman iklimiyle bilinen İzmir bugün de 24 derecelik sıcak havanın tadını çıkaracak.
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BUGÜN (15 MAYIS ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ülke genelinde yağışlar devam edecek. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bir kısmında yağmur etkisini gösterecek. Kalan bölgeler ise bulutlu olsa da yer yer güneş kendisini hissetirecek. Sıcaklıklar ise ortalama 20 derece civarında seyredecek.
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