BUGÜN (15 MAYIS ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bugün parçalı bulutlu olacak ama yine de güneşe engel olmayacak. Sıcaklıklar ise 18 derece ile diğer günlere nazaran daha düşük olacak.

Ankara ise bulutlu ve kapalı bir gökyüzüne uyanacak ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında değişecek.

İzmir de parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Ilıman iklimiyle bilinen İzmir bugün de 24 derecelik sıcak havanın tadını çıkaracak.