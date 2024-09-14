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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 14 Eylül Cumartesi hava nasıl, yağış var mı? 14 Eylül İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 14 Eylül İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Yapılan son değerlendirmeler ile hava sıcaklıklarının ne yönde seyredeceği merak konusu oldu. Üst üste gelen uyarılar sonrasında yurdun bazı bölgelerinde sıcak hava yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı duyuruları sizler için haberimizde derledik. Peki, 14 Eylül hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 14 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 00:42 Güncelleme: 14.09.2024 - 00:42
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        • 1

          Yurt genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Eylül ayının ortalarında ülke genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de yer yer yağışlı havalar görülüyor. 14 Eylül Cumartesi için Meteoroloji açıklaması geldi. İşte 14 Eylül Cumartesi bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          HAVA SICAKLIĞI

          Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        • 4

          RÜZGAR

          Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        • 5

          İSTANBUL 24°C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu.

        • 6

          İZMİR 22°C, 30°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

          ANKARA 19°C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu.

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