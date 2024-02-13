Meteoroloji duyurdu: 13 Şubat bugün hava nasıl olacak?
Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 13 Şubat bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...
Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 13 Şubat Salı günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
13 ŞUBAT SALI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İlkbahar esintilerinin geride kaldığı İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında değişecek.
Ankara'da ise hava yağışlı olacak. Başkent bugün ılık bir gün geçirecek ve termometroler en yüksek 15 dereceye kadar çıkacak.
İzmir'de diğer büyükşehirlerin kaderini yaşayacak ve sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Kent genelinde hava sıcaklığı 11 ile 17 derece arasında seyredecek.
TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken; Doğu Anadolu ve Kuzey Karadeniz Bölgeleri daha sakin bir gün geçirecek.
Meteoroloji'nin 13 Şubat Salı gününe dair yayımladığı hava durumu raporuna göre; Aydın ve Manisa için sarı kodlu gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayrıca bugün Muğla için turuncu kodlu gökgürültülü sağanak yağış ile rüzgar uyarısı yapıldı.