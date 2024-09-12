Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2024 İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkenin batı kesimi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 7 kent için "sarı" alarm verdi. Peki, Bugün hava nasıl olacak, yağışlar devam edecek mi? İşte 12 Eylül 2024 Meteoroloji ile İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu...
- 1
Eylül ayının gelişiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine geriledi. Yurdun batı kesiminde yağışlı hava hakim oldu. Yağışların etkili olduğu illerde Meteoroloji'den sel ve su taşkınına karşı uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Eylül 2024 Perşembe İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu tahminleri...
- 2
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Uşak, Afyonkarahisar, Kırklareli Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Çankırı ve Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- 3
Yağışların; Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusu ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
-
- 4
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
- 5
İZMİR 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- 6
ANKARA 17°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
-