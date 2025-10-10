Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM ile hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu tahminleri

        Yurt genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin altına düşüyor. Yurdu etkisi altına alan yağışlı havanın ardından sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına inecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim Cuma gününe ilişkin son hava durumu tahminlerini paylaştı. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 10 Ekim 2025 Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 00:56 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ekim ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, yağışlı hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce kıyıları, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. İşte 10 Ekim Cuma MGM ile hava durumu tahminleri

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Sivas, Osmaniye, Hatay, Batman, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce kıyıları, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          HAVA SICAKLIĞI

          Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        • 4

          RÜZGAR

          Genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        • 5

          UYARILAR

          Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce kıyıları, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 6

          İSTANBUL 12°C, 20°C

          Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Perşembe) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR 14°C, 24°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ANKARA 6°C, 16°C

          Parçalı ve az bulutlu

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Habertürk Anasayfa