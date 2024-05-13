Bugün Hatay'da okullar tatil mi? 13 Mayıs Hatay'da okullar tatil mi edildi, Valilik açıkladı mı?
Meteoroloji hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hatay ilimizde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken bugün Hatay'da okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi sorusuna yanıt aranıyor. Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak yağış sebebiyle okullardaki son durum belli oldu. İşte Valilik açıklaması ile Hatay'da okullar tatil mi edildi sorusunun yanıtı…
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Bugün Hatay’da okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi sorusunun yanıtı araştırılıyor. MGM son duyurusuna göre Hatay'da hava durumu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki Bugün Hatay’da okullar tatil mi, Valilik açıklaması var mı?
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BUGÜN HATAY’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Söz konusu açıklamada, “Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.K uvvetli yağışın etkili olduğu Antakya ilçesinde kısmi olarak okulların tatil edildiğini belirten Vali Masatlı, “Bununla ilgili bir değerlendirme yaptık, başta Antakya Kaymakamlığımız olmak üzere ilçe kaymakamlıklarımızla ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle gözden geçirme yaptık.
Sadece Antakya’da belirli bölgelerde okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın eğitime ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir. Sadece bu kısmi olarak başta Antakya’nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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TATİL KARARINI HATAY VALİLİĞİ DUYURDU
Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle tüm okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.
Hatay Valiliği, kentte dün etkili olan, bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle merkez Antakya ve Defne ilçelerinde tüm okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca 24 saat esasına uygun olarak tüm ekiplerin 315 araç ve 666 personel ile sahada hazır olunduğu bildirildi.
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