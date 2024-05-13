BUGÜN HATAY’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Söz konusu açıklamada, “Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.K uvvetli yağışın etkili olduğu Antakya ilçesinde kısmi olarak okulların tatil edildiğini belirten Vali Masatlı, “Bununla ilgili bir değerlendirme yaptık, başta Antakya Kaymakamlığımız olmak üzere ilçe kaymakamlıklarımızla ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle gözden geçirme yaptık.

Sadece Antakya’da belirli bölgelerde okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın eğitime ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir. Sadece bu kısmi olarak başta Antakya’nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz” ifadelerini kullandı.