Bugün hastaneler açık mı? 1 Ocak'ta hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Yeni yıla girdiğimiz ilk gün hastane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri araştırılıyor. Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple banka, PTT kargo, eczane gibi işletmeler kapalı oluyor. Peki Bugün hastaneler açık mı? 1 Ocak'ta hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? İşte 1 Ocak Çarşamba hastanelerin çalışma durumu
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Bugün hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla girerken yaşanılacak olan sağlık sorunlarına ilişkin en yakın hastane veya sağlık kuruluşuna ulaşılmak isteneceği için yoğun olarak arama motorlarında 1 Ocak sağlık ocakları açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. 1 Ocak’ta kamu kurumları kapalı oluyor.
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1 OCAK HASTANELER AÇIK MI?
1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak. Sadece acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak sağlık sektöründe açık olacak.
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1 OCAK SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?
1 Ocak 2025 tarihinde resmi tatil olması nedeni ile sağlık ocakları kapalı olacak. 2 Ocak Çarşamba itibari ile sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek.
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