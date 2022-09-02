Futbolda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Gün itibariyle Süper Lig dahil yerel liglerde yeni haftanın ilk maçları bugün oynanacak. Peki, bu akşam hangi ligde hangi maçlar oynanacak? İşte, 2 Eylül 2022 Cuma gününde ekranlara gelecek maçların listesi...