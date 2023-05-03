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Fed 2 günlük toplantısının ardından bugün saat TSİ 21.00'de piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son olarak 22 Mart'ta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75-5 aralığına çekti.

FOMC şubat ayında 25 baz puan, aralık ayında ise 50 baz puanlık faiz artırımlarına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımı kararı almıştı. Mart ayındaki kararla beraber son 9 toplantıda toplamda politika faizini 475 baz puan artırmış oldu.

BANKA İFLASLARI

Bugünkü karar haftasonu First Republic Bank'ın iflas etmesi ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınmasının ardından gelecek. Mart ayında da Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'ın iflasları piyasalarda geçici de olsa deprem etkisi yaratmıştı.

ENFLASYON YÜZDE 5'E GERİLEDİ

FOMC'nin bugün de mart toplantısında olduğu gibi 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. ABD'de son olarak yıllık enflasyon mart ayında yüzde 5 olarak açıklandı. Bu, şubat ayındaki yüzde 6'lık artışa göre kesikin bir düşüş yaşandığına işaret ediyor. Geçen yıl haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine ulaşırken atılan sıkılaştırma adımlarının etkisiyle bu tarihten sonra istikrarlı bir düşüş yaşadı. Yine de yüzde 5'lik enflasyon Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin çok üzerinde.

ABD'de yıllık enflasyonun son 1 yıldaki seyri:

Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesine rağmen Fed'in artık faiz artırım döngüsüne bugünkü artırımına ardından son vermesi bekleniyor. Özellikle bankacılık sektöründe yaşananlar ve işgücü piyasasında sıkılaşma işaretleri bu beklentinin güçlenmesine yol açtı. Yine de Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı sözlü yönlendirmeler büyük bir dikkatle takip edilecek. Powell'ın konuşmasında başta haziran toplantısı olmak üzere yakın vadede para politikasının ne yönde olacağına dair ipuçları aranacak.

'ŞAHİN' BİR AÇIKLAMA GELEBİLİR

Bugün 25 baz puanlık artırım beklediğini bildiren Deutsche Bank'ın ABD Başekonomisti Matthew Luzetti son olarak yaptığı değerlendirmede "Temel senaryomuz mayıs ayı artırımının son faiz artırımı olacağı yönünde. Ama haziranda bir başka artırım gelebileceğine yönelik riskler görüyoruz. Fed Başkanı Powell büyük ihtimalle bugün enflasyonu dizginlemek için 'şahin' bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayacak ancak haziranda ne karar alınacağına dair bağlayıcı bir açıklamada bulunmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs ABD Ekonomisti David Mericle de benzer şekilde son yayınladığı bilgi notunda bugünkü olası 25 baz puanlık artırımın son faiz artırımı olmasını beklediklerini bildirdi. Mericle, faiz artırım döngüsü son bulsa da Fed'in şahin eğiliminin devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

KARAR METNİNDEKİ İFADELER KRİTİK

Bank of America ekonomisti Michael Gapen da FOMC tarafından yayımlanacak karar metninin haziran toplantısına dair önemli bir işaret vereceğini ifade etti. Gapen karar metninde daha önceki metinlerde yer alan "ek politika sıkılaştırması" ve "gelecekteki artırımların boyutu" gibi ifadelerin yer almaması durumunda haziranda artırımların duracağının anlaşılacağını söyledi.

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