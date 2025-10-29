Bugün Borsa açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları ile devlet daireleri çalışmalarına ara veriyor. Özellikle Borsa İstanbul’un çalışma durumu merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri 29 Ekim 2025 Borsa İstanbul çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? İşte yanıtı!