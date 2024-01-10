Türkiye yavaş yavaş karlı havanın etksini giriyor. Meteoroloji ve AKOM'un, Marmara ve İstanbul'da kar uyarısı ve sıcaklıkların 8-10 derece düşmesinin ardından yılın ilk karı İstanbul'da Beylikdüzü ilçesine yağdı. Trakya'da Tekirdağ ve Edirne'de de kar yağışıyla kentler beyaza büründü. Aynı şekilde bugün Ankara'da da karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, bugün Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba günü Ankara'da okul var mı? İşte, detaylar...