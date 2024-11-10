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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN (10 KASIM) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 10 Kasım Pazar günü bugün otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı, paralı mı?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Pazar otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı?

        Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde ülke çapında saygı duruşları, anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor. Bu sebeple ''10 Kasım bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusu gündemde yer alıyor. Tören ve etkinliklere katılmak isteyenler 10 Kasım toplu taşıma ücret tarifesini merak ediyor. Peki, 10 Kasım Pazar günü bugün otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı, paralı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:20
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        • 1

          Bugün 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında saygı ve özlemle anılıyor. Ulu Önderimiz için düzenlenen anma törenleri ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı? İşte 10 Kasım toplu taşıma ücret tarifesi…

        • 2

          10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          10 Kasım Pazar günü toplu taşımanın ücretsiz olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

          10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak.

        • 3

          10 KASIM OTOBÜS, METROBÜS, İETT, MARMARAY BEDAVA MI?

          Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, İETT, Marmaray ücretli olarak hizmet verecek ve normal ücret tarifesi uygulanacak.

        • 4

          10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

          Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde yaşamını yitirdi.

          Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği 10 Kasım günü ulusal yas ilan edildi. Buna göre 10 Kasım tarihi resmi tatil değildir.

          10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası boyunca, milli bilinci pekiştirmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere çeşitli anma programları düzenlenir.

        • 5
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