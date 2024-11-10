Bugün 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında saygı ve özlemle anılıyor. Ulu Önderimiz için düzenlenen anma törenleri ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı? İşte 10 Kasım toplu taşıma ücret tarifesi…