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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Buğra isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BUĞRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Buğra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Buğra isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Buğra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BUĞRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Buğra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Erken, sabaha karşı. Denizci, deniz adamı. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu.

BUĞRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Buğra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Buğra ismini koymak caizdir.

BUĞRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Buğra ismini kullanan 21.116 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Buğra ismini kullanan 4.176 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Buğra ismini kullanan 2.608 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Buğra ismini kullanan 1.258 kişi bulunmaktadır.

BUĞRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Buğra isimli kişiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.