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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Betül isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BETÜL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Betül ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Betül isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Betül isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BETÜL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Betül ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Namuslu, temiz kadın. Allah'ın emri. Hazreti Meryem'in ve Hazreti Fatma'nın lakapları. Ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan.

BETÜL İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Betül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Betül ismini koymak caizdir.

BETÜL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Betül ismini kullanan 123.286 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Betül ismini kullanan 25.390 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Betül ismini kullanan 9.141 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Betül ismini kullanan 5.001 kişi bulunmaktadır.

BETÜL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Betül olan kişiler çok yardımseverdir ve bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder; ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.