Buffon'un vedası... "Bir aptal gibi kaleye geçtim"

Parma'nın internet sitesinde Buffon’un şu sözleri yer aldı: "28 yıllık kariyer bana inanılmaz geliyor. Son 30 yıldır gösterdiğim performansın sürekliliği göz önüne alındığında neredeyse düşünülemez. Bence bu bir sporcu kariyerinin ne kadar değerli olduğunu gösteren en önemli özelliklerden biri. O kadar çok tutku, özveri, coşku ve keyifle çalıştım ki, geriye dönüp baktığımda zamanın su gibi akıp gittiğini söyleyebilirim. Evet, bu 28 yıl benim futbol tarihim. Ama aynı zamanda bu 28 yıl boyunca beni alkışlarıyla, gözyaşlarıyla ve sevgileriyle destekleyenlerin de hikâyesi. Parma'ya ve halkına da teşekkür etmek istiyorum. Son iki yılda bile bana gerçekten sevildiğimi hissettirdiler."

BÖYLE BİR KARİYERİ NASIL YAPTI?

Buffon, kaleciliği tarif ederken bunu mazoşizme benzetiyor hatta kaleye geçmesini aptallığa bağlıyor! Peki buna rağmen böyle bir kariyeri nasıl yaptı?