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Budun Tanımı:

Budun kelimesinin anlamı; kavim, ulus, topluluk ve millet olarak ifade edilir. Budun kelimesi, çok fazla kullanılmayan eski sözcüklerdendir. Eskiden kavim demek yerine budun demeyi tercih edenler, şimdi günümüzde ulus, millet veya topluluk demektedir.

Budun Nedir TDK:

Topluluk, kavim ulus ve millet olarak tanımlanır.

Budun Örnek Anlatımı:

Belirli bir eyalet ya da bölgede yaşayan ortak iniş, tarih, kültür ya da dil ile birleşen geniş bir insan topluluğunu da ifade eder.

Budun Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Eleştirmenler, bazı Batı Avrupa budunlarının devlet dinlerine sahip olduğunu kabul ediyor.

Tıbbi bitkiler için araştırma yapmak, bu Afrika adası budununun ormanlarını sağlam tutmaya yardımcı olabilir mi?

Küçük bir budun, bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldı.