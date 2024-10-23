Buducnost - Bahçeşehir Koleji: 75-92 (MAÇ SONUCU)
Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup'taki 5. maçında Karadağ ekibi Buducnost'u deplasmanda 92-75 yenerek 4. galibiyetini aldı.
BKT EuroCup A Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 92-75 yendi.
Podgorica'da Moraca Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunu Bahçeşehir Koleji, 26-20 önde tamamladı.
İkinci periyot da etkili oynayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-45 önde gitti.
Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyodu 70-56, mücadeleyi de 92-75 kazandı.
İstanbul temslicisi, bu sonuçla organizasyondaki 5 maçında 4. galibiyetini elde etti.