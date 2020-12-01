BUDO seferlerine hava engeli

BUDO'nun bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci),09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.