Bucaspor 1928: 0 - Göztepe: 4 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Bucaspor 1928 ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan İzmir derbisini 4-0'lık skorla kazanan Göztepe, gruplara kaldı.

Maça hızlı başlayan Göztepe henüz 2'nci dakikada Matsuki'nin golüyle öne geçti: 1-0. Dakikalar 8'i gösterdiğinde bu kez Tijanic sahne aldı, skor 2-0 oldu. İlk yarıyı iki farkla önde tamamlayan Göz-Göz, 50'inci dakikada Romulo'nun frikik golüyle tabelayı 3-0'a getirdi. Gollere devam eden Göztepe, 79'uncu dakikada Furkan'ın sayısıyla farkı açtı: 4-0. Karşılaşmayı farklı kazanan Göztepe kupada tur atlayan taraf oldu.

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STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal REKLAM BUCASPOR 1928: Bayram - Doğan Can, Cebrail, Çağrı, Şerif (Dk. 75 Buğra), Nizamettin (Dk. 90 Muzaffer), Osman (Dk. 46 İsmail Haktan), Selahattin (Dk. 90 Kerem), Mehmet Sak, Yılmaz, Yasin (Dk. 83 Mecit) GÖZTEPE: Arda - Nielsen, Koray, Miroshi (Dk. 55 Bokele), Ogün, İsmail, Dennis (Dk. 55 Hugo), Doğan (Dk. 71 Heliton), Matsuki, Tijanic (Dk. 76 Djalma), Romulo (Dk. 55 Furkan) GOLLER: Dk. 2 Matsuki, Dk. 8 Tijanic, Dk. 50 Romulo, Dk. 79 Furkan (Göztepe) SARI KARTLAR: Tijanic (Göztepe), Mehmet Sak (Bucaspor 1928)