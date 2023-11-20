Bu yiyecekleri beraber tüketin: Aynı anda tüketirseniz besin değeri daha çok yükselir
Bazı besin öğelerini beraber tüketmek besin değerlerini artırır ve vücutta emilim oranını yükseltir. Gün içerisinde öğünlerinizle birlikte seçeceğiniz yiyecek tercihleri sağlığınız üzerinde önemli rol oynar
- 1
NOHUT YEMEĞİ
Nohut yemeğini etli yaparsınız, etteki hayvansal protein nohuttaki çinkonun emilimini artırır.
- 2
MERCİMEK ÇORBASINA LİMON SIKIN
Mercimek çorbası içerken içerisine limon sıkarsanız, limondaki c vitamini mercimekteki ham olmayan demirin emilimini kolaylaştıracaktır.
- 3
BALIK YANINDA SEBZE TÜKETİN
Balığın yanında brokoli gibi sebzeler tüketirseniz, balığın içerisindeki D vitamini, brokolideki kalsiyumun emilimini artıracaktır.
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