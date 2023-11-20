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        Haberler Sağlık Bu yiyecekleri beraber tüketin: Aynı anda tüketirseniz besin değeri daha çok yükselir

        Bu yiyecekleri beraber tüketin: Aynı anda tüketirseniz besin değeri daha çok yükselir

        Bazı besin öğelerini beraber tüketmek besin değerlerini artırır ve vücutta emilim oranını yükseltir. Gün içerisinde öğünlerinizle birlikte seçeceğiniz yiyecek tercihleri sağlığınız üzerinde önemli rol oynar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:43
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        • 1

          NOHUT YEMEĞİ

          Nohut yemeğini etli yaparsınız, etteki hayvansal protein nohuttaki çinkonun emilimini artırır.

        • 2

          MERCİMEK ÇORBASINA LİMON SIKIN

          Mercimek çorbası içerken içerisine limon sıkarsanız, limondaki c vitamini mercimekteki ham olmayan demirin emilimini kolaylaştıracaktır.

        • 3

          BALIK YANINDA SEBZE TÜKETİN

          Balığın yanında brokoli gibi sebzeler tüketirseniz, balığın içerisindeki D vitamini, brokolideki kalsiyumun emilimini artıracaktır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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