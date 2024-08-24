Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular
Avrupa'da 2024-2025 sezonu başlarken, takımların transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kulüpler, yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu, takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren 'bedava' futbolcular...
- 1
Adrien Rabiot (29)
Piyasa değeri= 35.00 milyon euro
- 2
Mario Hermoso (29)
Piyasa değeri= 25 milyon euro
- 3
Anthony Martial (28)
Piyasa değeri= 10 milyon euro
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- 4
Memphis Depay (30)
Piyasa değeri= 10 milyon euro
- 5
Yusuf Yazıcı (27)
Piyasa değeri= 10 milyon euro
- 6
André Gomes (30)
Piyasa değeri= 10 milyon euro
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- 7
Wissam Ben Yedder (33)
Piyasa değeri= 8 milyon euro
- 8
Joel Matip (33)
Piyasa değeri= 8 milyon euro
- 9
Mats Hummels (35)
Piyasa değeri= 5 milyon euro
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- 10
Iker Muniain (32)
Piyasa değeri= 5 milyon euro
- 11
Youcef Atal (28)
Piyasa değeri= 4.3 milyon euro
- 12
Davy Klaassen (31)
Piyasa değeri= 4 milyon euro
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- 13
Rafinha (31)
Piyasa değeri= 3.8 milyon euro
- 14
Serge Aurier (32)
Piyasa değeri= 3.7 milyon euro