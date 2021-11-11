Paul Rudd da yer aldığı filmlerdeki performansı ve duruşuyla halkın gönlünü kazanmış olacak ki bu yıl, derginin kapağında kendine yer edindi. Rudd, "İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında 'Ne?' diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var." diye konuştu.