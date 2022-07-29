Bu TikTok şakasına dikkat!

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Son dönemin popüler sosyal ağı TikTok'ta insanların telesekreter sesi kullanarak arkadaşlarını arayıp hesaplarından büyük miktarda para çekileceğini söylediği bir şaka giderek yayılıyor. Siber güvenlik uzmanları, bu eğilimin vishing adı verilen gerçek bir dolandırıcılık şekli olduğu ve siber suçlular tarafından aktif olarak kullanıldığı konusunda uyarıyor.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky araştırmacıları, Haziran ayında vishing e-postalarının sayısında artış tespit etti (toplamda yaklaşık 100 bin) ve Mart ile Haziran 2022 arasında yaklaşık 350 bin vishing e-postasına rastladılar. Araştırmacılar ayrıca vishing'in nasıl çalıştığını ve siber suçluların bu tuzağına düşmekten nasıl kaçınılacağını paylaştılar.

VISHING NEDİR?

Sesli kimlik avının kısaltması olan Vishing, bireyleri siber suçluları aramaya ve telefon üzerinden kişisel bilgileri ve banka ayrıntılarını açıklamaya ikna etmeye dayalı bir dolandırıcılık uygulaması olarak tanımlanıyor. Olay çoğu kimlik avı saldırısında olduğu gibi büyük bir çevrimiçi mağazadan veya ödeme sağlayıcısından gelen alışılmadık bir e-posta ile başlıyor.

Örneğin bu PayPal'ın sahte bir sürümünden, hesabınızdan büyük miktarda para çekme talebi aldıklarını bildiren bir e-posta olabiliyor. Buradaki fark şöyle ortaya çıkıyor: Normal kimlik avı e-postaları kurbandan siparişi iptal etmek için bir bağlantıyı tıklamasını isterken, vishing e-postaları verilen müşteri destek numarasını acilen aramaya yönlendiriyor.

KART BİLGİLERİNİ TALEP EDİYORLAR

Uzmanlar, bu yöntemin siber suçlular tarafından kasıtlı olarak seçildiğini vurguluyor. Çünkü insanlar bir kimlik avı sitesine baktıklarında, eylemleri hakkında düşünecek veya sayfanın meşru olmadığını gösteren işaretleri fark edecek zamanları oluyor. Ancak kurbanlar telefonda konuştuğunda genellikle dikkatleri dağılıyor ve daha zor odaklanıyor. Bu koşullar altında saldırganlar kullanıcıların dengesini daha da bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Onları aceleye getiriyor, korkutuyor, sözde sahte işlemi iptal etmek için acilen kredi kartı bilgilerini vermelerini talep ediyor. Siber suçlular, kurbanın banka hesap bilgilerini aldıktan sonra bu bilgileri paraları çalmak için kullanıyor ve kurbanı boş bir cüzdanla baş başa bırakıyor.

Kaspersky uzmanları, son dört ayda (Mart'tan Haziran 2022'ye kadar) yaklaşık 350 bin vishing e-postası tespit ettiklerini ve bu e-postalarda kurbanların bir numarayı arayarak işlemi iptal etmelerinin istendiğini vurguluyor. Haziran ayında bu tür e-postaların sayısı artarak yaklaşık 100 bine ulaştı ve bu durum Kaspersky araştırmacılarının bu eğilimin ivme kazanarak büyümeye devam edeceğini düşünmelerine yol açtı.

"TEŞEKKÜRLER, SİPARİŞİNİZ ONAYLANDI…”

Tuhaf bir şekilde TikTok kullanıcıları, önceden sahte bir e-posta göndermemeleri veya kurbanlarından hiçbir şey çalmamaları şartıyla bu senaryonun benzerini hayata geçiriyor. Burada amaç şov, para değil. Arama, sesi çevrimiçi bir çevirmen tarafından oluşturulan bir telesekreter aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Çoğu zaman şakacılar kendilerini büyük bir çevrimiçi mağazanın müşteri hizmetleri departmanından bir temsilci gibi tanıtıyor, kurbandan birkaç bin dolarlık sipariş aldıklarını iddia ediyor ve onaylarını istiyor.

Kurban nasıl cevap verirse versin, telesekreterin söylediği bir sonraki şey "Teşekkürler, siparişiniz onaylandı" oluyor. İnsanlar telesekreterin onları yanlış duyduğunu ve paranın hemen hesaplarından çekileceğini zannederek panikliyor, çığlık atıyor ve bunun bir şaka olduğunun farkına varamıyor.

‘BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEYE NASIL KANAR?’ DİYE DÜŞÜNMEYİN…

İnsanlar bir kimlik avı sayfası yerine bir telefon görüşmesi sırasında kişisel verilerini ifşa etmeye ikna olduklarında, genellikle bir aldatmacanın hedefi olduklarını düşünme şansı bulamıyor. Bu şakanın hayata geçirildiği çok sayıda TikTok videosu bunun çarpıcı bir örneği.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Roman Dedenok, şunları söylüyor:

“TikTok'ta diğer insanları arayarak ve hesaplarının binlerce dolar borçlandırılmak üzere olduğunu söyleyerek şaka yapan blogcuların videolarına sıkça rastlıyorum. Kurbanlar buna inanıyor ve çıldırıyor. Telefonunuzdan bu videolara baktığınızda ‘bir insan böyle bir şeye nasıl kanar’ diye düşünebilirsiniz. Ancak insanlar gerçek hayatta dolandırıcılık çağrılarıyla karşılaştıklarında, çoğu zaman aynı anda birden fazla durumdan etkilenirler. Böyle bir çağrı onları hazırlıksız yakalayabilir. Kafaları başka şeylerle doluyken çağrının diğer ucunda kimin olduğunu net bir şekilde değerlendiremezler. Bu bir şakacı, dolandırıcı veya gerçek bir banka görevlisi olabilir.”

VISHING SALDIRILARINA KARŞI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, Vishing saldırılarına karşı korunmak için şunları öneriyor:

- Öncelikle gönderenin adresi kontrol edilmeli. Çoğu spam e-posta anlamsız görünen adreslerden gelir. Örneğin, amazondeals@tX94002222aitx2.com gibi. Gönderenin adının üzerine gelerek tam e-posta adresini görebilirsiniz. Bir e-posta adresinin yasal olup olmadığından emin değilseniz, kontrol etmek için bu adresi arama motoruna koyabilirsiniz.

- Ne tür bilgilerin istendiği dikkate alınmalı. Meşru şirketler, banka veya kredi kartı bilgileriniz, sosyal güvenlik numaranız veya diğer hassas verileriniz gibi kişisel bilgilerinizi istemek için istenmeyen e-postalar aracılığıyla sizinle birdenbire iletişim kurmazlar. Genel olarak, "hesap ayrıntılarını doğrulamanızı" veya "hesap bilgilerinizi güncellemenizi" söyleyen istenmeyen mesajlara dikkatle yaklaşılmalı.

- Mesaj bir aciliyet duygusu yaratıyorsa dikkatli olunmalı. Spam gönderenler genellikle bu taktiği kullanarak baskı uygulamaya çalışırlar. Örneğin konu satırı, sizi harekete geçmeye zorlamak için "acil" veya "acil işlem gerekli" gibi kelimeler içerebilir.

- Dil bilgisi ve yazım denetimi yaparak dolandırıcıyı belirleyebilirsiniz. Yazım hataları ve kötü dilbilgisi kırmızı bayraklardır. Aynı şekilde e-postanın çevirmenler aracılığıyla birkaç kez çevrilmesinden kaynaklanabilecek garip ifadeler veya olağandışı sözdizimleri de yer alır.