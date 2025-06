'Bu son şansımız mı?' filmleri Salt'ta devam ediyor

Salt’ın, kurucusu Garanti BBVA tarafından desteklenen Bu son şansımız mı? gösterim programının bu yılki seçkisi, suyun hayati önemine ve su kaynaklarının sömürülmesinin sonuçlarına odaklanan belgesel filmleri bir araya getiriyor. Yükselen deniz seviyeleri ve artan kuraklıklardan ekolojik yıkıma uzanan hikâyeler, suyun ekosistemleri, ekonomileri, yaşam biçimlerini şekillendiren bir müşterek oluşuna vurgu yapıyor.

Leviathan

Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da yer alan gösterimler, 17 Haziran Salı günü saat 19.00’da Leviathan filmiyle devam ediyor. Bir zamanlar dünyanın balina avcılığı merkezi olarak ünlenmiş ve Herman Melville’in Moby Dick’ine sahne olmuş New Bedford, Massachusetts kıyılarında çekilen film, Kuzey Amerika’daki balıkçılık endüstrisinin zorlu çalışma koşullarını kayda alıyor.

The Forgotten Space (Unutulan Alan)

19 Haziran Perşembe saat 19.00’da gösterilecek The Forgotten Space (Unutulan Alan) ise 1950’lerden itibaren liman kentlerini ve küresel lojistiği yeniden yapılandıran konteyner taşımacılığını ele alıyor. 67. Venedik Film Festivali'nin Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan belgesel film, küresel ticaretin genellikle göz ardı edilen insani maliyetine dikkati çekiyor.

Living Water (Yaşam Suyu)

21 Haziran Cumartesi saat 14.00’te gösterilecek Living Water (Yaşam Suyu), Wadi Rum Çölü’ndeki Bedevi toplulukları odağında Ürdün’de yaşanan su krizini inceliyor; büyük ölçekli tarım işletmeleri ve kentsel yapılaşmanın bölgedeki yeraltı sularına erişimi nasıl kısıtladığını gözler önüne seriyor.

In Our Water (Bizim Suyumuz)

Aynı gün saat 16.00’da gösterilecek El botón de nácar [Sedef Düğme], Şili Patagonyası’ndaki su göçerleri ve Pinochet diktatörlüğü sırasında okyanusta kaybolan muhaliflerin hikâyesini iki sedef düğme aracılığıyla birbirine bağlıyor. Saat 18.00’de gösterilecek In Our Water (Bizim Suyumuz) ise 1980’lerde New Jersey’de yaşayan bir ailenin, kuyularına sızan zehirli kimyasallara karşı verdikleri mücadelenin izini sürüyor. Program herkesin katılımına açık ve ücretsiz...