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        İran'da 3 önemli asker öldürüldü

        İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin öldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:53 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:30
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        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
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        İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiği bildirildi.

        İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        TAHRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI VURULDU

        İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı kaydedildi. İran devlet televizyonu Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi. İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırının ‘mini dron’ ile gerçekleştirildiği bildirildi.

        Saldırıda küçük çaplı hasar meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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