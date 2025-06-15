Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!

Galatasaray başkanı Dursun Aydın Özbek bayramda Hakan Çalhanoğlu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu bayram konuşmasında konu transfere de geldi. Milli futbolcu bu yazı “Ya şimdi ya hiç” olarak görüyor ve Galatasaray’a gelme konusunda istekli.