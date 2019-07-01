Video oyunları uzun süredir hayatımızda. İnternetin gücü sayesinde oyunların büyüme ve gelişme hızı büyük ölçüde arttı. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık onda biri internet üzerinden oyun oynuyor.

Diğer dijital eğlence türleri gibi video oyunları da telif hakkı ihlali ve yasa dışı torrent takipçileri gibi sorunlarla karşı karşıya. Ancak son dönemde bunların arasına bir yenisi eklendi: Zararlı yazılım yaymak için markanın yasa dışı yolla kullanılması.

Popüler oyunların çoğu dijital dağıtım platformlarında yer alıyor. Bu platformlar, yüklenen dosyaların gerçek oyun dosyaları mı yoksa zararlı yazılım örnekleri mi olduğunu her zaman anlayamıyor.

Bu konuyu yakından inceleyen siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin araştırmacıları, 2018’in tamamı ve 2019’un ilk yarısında tespit edilen zararlı dosyalara göz attı.

TEHLİKENİN 3'TE BİRİ BU 3 OYUNDAN GELDİ!

Siber suçluların en çok kullandığı oyunların başında Minecraft geliyor. Bu oyun gibi görünen zararlı yazılımlar, 310 binden fazla kullanıcıyı etkileyerek toplam saldırıların yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Sahte oyunlar arasında ikinci sırada ise 112 binden fazla kullanıcıyı hedef alan GTA 5 yer alıyor. Popüler oyunlar arasında yer alan Sims 4’ün sahte versiyonu ise yaklaşık 105 binden kullanıcıyı etkiledi.

Araştırmacılar, siber suçluların kullanıcıları henüz çıkmamış oyunlarla da kandırdığını ortaya çıkardı. Piyasaya çıkmamış oyunlar gibi görünen dosyalarda aslında zararlı yazılımlar bulunuyor. Araştırmada, henüz çıkmamış en az 10 adet oyunun sahte sürümleri tespit edildi. Bunların yüzde 80’i FIFA 20, Borderlands 3 ve ElderScrolls 6’dan oluşuyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Siber suçluların kullanıcıları hazırlıksız yakalamak için dijital eğlence ortamlarından yararlandığına dikkat çeken Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maria Federova, “Bunlar arasında popüler TV programları, filmlerin ilk gösterimleri veya ünlü video oyunları yer alıyor. Bu yolun tercih edilmesinin nedeni çok basit. İnsanlar rahatlayıp eğlenmek istediklerinde daha az dikkatli oluyor. Yıllardır kullandıkları eğlenceli bir şeyde zararlı yazılım bulmayı beklemiyorlar. Bu nedenle, bu saldırı vektörünün başarılı olması için gelişmiş bir yöntem gerekmiyor” dedi.

Uzmanlar, video oyunu gibi görünen zararlı yazılımların kurbanı olmamak için şunlara dikkat edilmesini öneriyor:

- Yalnızca güvenilir yasal servislerden yararlanın.

- Web sitelerinin gerçek olup olmadığına daha fazla dikkat edin. Video oyunları indirmeye izin veren fakat yasal olduğuna emin olmadığınız ve ‘https’ ile başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin.

- Dosya indirmeye başlamadan önce web sitesinin gerçek olup olmadığını, URL’nin biçimine veya şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin.

- Henüz çıkmamış oyunları oynama fırsatı sunduğunu iddia eden şüpheli bağlantılara tıklamayın.