'Bu Sabah'ın 500'üncü bölüm kutlaması

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SHOW TV’nin hafta içi her sabah canlı yayınla ekrana gelen programı, 'Bu Sabah', 26 Temmuz 2021 tarihinde başladığı yolculuğunda bugün 500'üncü bölümünü geride bıraktı.

Programın sevilen sunucuları Ebru Akel ile Murat Güloğlu, 500'üncü bölümü canlı yayında pasta keserek kutladı. İlk günkü heyecan ve enerjileriyle her sabah izleyicilerin karşısına çıktığını söyleyen Akel ile Güloğlu 500'üncü bölüm mutluluklarını izleyicilerle paylaştı. 'Bu Sabah', birbirinden güzel bölümleriyle izleyenlere "Günaydın" demeye devam edecek.

Eğlenceli ve bir o kadar da duygusal anların yaşandığı programda, sosyal medyada yaptığı saç kesimleriyle ünlü olan Azerbaycanlı kuaför Hicran Aksundov’un Ebru Akel ile Murat Güloğlu’nun siluetlerini müşterilerinin saçlarına kazıyarak yaptığı sürpriz ise neşeli anlar yaşattı.

'Bu Sabah', hafta içi her sabah saat 8.00’de canlı yayınla SHOW TV’de...