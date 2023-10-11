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        Haberler Televizyon 'Bu Sabah'ın 500'üncü bölüm kutlaması

        'Bu Sabah'ın 500'üncü bölüm kutlaması

        SHOW TV'de izleyicilerle buluşan, Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla ekrana gelen sevilen sabah programı 'Bu Sabah'ın 500'üncü bölümü kutlandı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:58
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        500'üncü bölümü kutladılar
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        SHOW TV’nin hafta içi her sabah canlı yayınla ekrana gelen programı, 'Bu Sabah', 26 Temmuz 2021 tarihinde başladığı yolculuğunda bugün 500'üncü bölümünü geride bıraktı.

        Programın sevilen sunucuları Ebru Akel ile Murat Güloğlu, 500'üncü bölümü canlı yayında pasta keserek kutladı. İlk günkü heyecan ve enerjileriyle her sabah izleyicilerin karşısına çıktığını söyleyen Akel ile Güloğlu 500'üncü bölüm mutluluklarını izleyicilerle paylaştı. 'Bu Sabah', birbirinden güzel bölümleriyle izleyenlere "Günaydın" demeye devam edecek.

        Eğlenceli ve bir o kadar da duygusal anların yaşandığı programda, sosyal medyada yaptığı saç kesimleriyle ünlü olan Azerbaycanlı kuaför Hicran Aksundov’un Ebru Akel ile Murat Güloğlu’nun siluetlerini müşterilerinin saçlarına kazıyarak yaptığı sürpriz ise neşeli anlar yaşattı.

        'Bu Sabah', hafta içi her sabah saat 8.00’de canlı yayınla SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bu sabah
        #show tv
        #ebru akel
        #Murat Güloğlu

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