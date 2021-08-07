"Bu Sabah" fark yaratmaya devam ediyor

"Bu Sabah", hafta içi her sabah gündemin en sıcak başlıkları, özel haberler, ustaca yorumlar, merak edilen konular ve dikkat çeken konuklarla fark yaratıyor. Ebru Akel ve Murat Güloğlu yorumlarıyla gündemi değerlendiriyor, hayata dair her şeyi konuşuyor. Türkiye'den ve dünyadan haberlerin yanı sıra gerçek hayat hikayeleri ve son dakika gelişmeleri de izleyiciyle buluşuyor.

Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla Bu Sabah, hafta içi her gün saat 08.30'da canlı yayınla Show TV'de.

Bu Sabah'ın Tanıtımları;