HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı son Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmasında genel sıralamada tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Türkiye’nin en başarılı Teknopark’ı seçilen Yıldız Teknopark, Covid-19 ile mücadelede olduğu gibi normalleşme sürecinde de bünyesindeki şirketlerin geliştirdiği çözümlerle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni dönemde perakendecilerin neler yapması gerektiğiyle ilgili pek çok araştırma yayınlandığını ve mağaza içerisinde güvenli alışveriş ortamını sağlamak ve şirketlerin e-ticaret cirolarını daha da yukarıya taşımaları için yapılması gereken çalışmalar olduğunu belirten Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Araştırma raporlarında görüyoruz ki önümüzdeki dönemde alışverişte teması en aza indirenler kazanacak. Çünkü kimse deneme kabinlerinde ürün denemek istemediği gibi, herkesin arzusu temassız ödeme ve kasasız mağazacılıktan yana” dedi. Yıldız Teknopark bünyesindeki şirketler arasında bu talebi karşılamaya dönük pek çok yazılım ve çözüm geliştirmiş şirket olduğunu belirten Güner, temasın minimum seviyede tutulduğu ve alışverişin online’a kaydığı bugünlerde bünyelerinde geliştirilen şu ürünlere dikkat çekti:

SIFIR TEMASLA SİPARİŞ VER

Pandemi süreciyle birlikte, restoranlar için ‘yeni normal’de menülerin kullanılmamasına karar verildi. Pandemi öncesi bunu öngören Yıldız Teknopark şirketlerinden biri bunun için çözüm geliştirdi. 2005 yılından bu yana yeme-içme sektörüne özel yazılım çözümleri üreten Arkhe Yazılım Teknolojileri restoran ve kafelerde, teması minimum düzeye indirmek ve işleyişi aksatmadan sonlandırabilmek amacıyla “E-Menü” uygulaması geliştirildi.

E-Menü ile beraber müşteri, kendi cep telefonuyla işletmenin menüsüne, ürün resimlerine bakabiliyor, siparişini yine kendi telefonuyla veriyor ve ödemesini tamamlayarak, en az temas ile işletmeden ayrılabiliyor. Bu özellik sadece işletmeye gelen müşteri için değil evinde veya ofisinde bulunan müşteriler içinde aktif olarak kullanılabilecek.

AKILLI AYNA İLE ÜRÜN DENEMEYE SON

Pandemi sonrasında insanlar kabinlere girip başkasının denediği kıyafetleri denemek istemiyor. Buna ise yine teknopark şirketlerinden biri olan Ayvos’tan çözüm geldi; Akıllı ayna… Bu akıllı ayna sayesinde müşteri deneyimlemek istediği ürünü alarak kutu içine atıyor. Kutuya atılan son ürün RFID etiket ile seçilen bedene giydiriyor. Giyecek kişinin beden ve boy seçenekleri işaretleniyor. Seçilen bedene müşterinin yüzü yerleştirilerek kıyafeti giymeden denemesi sağlanıyor.

Akıllı aynadaki seçeneklerle farklı renk ve beden seçenekleri denenebiliyor. Akıllı ayna WhatsApp entegrasyonu ile fotoğraf gönderebiliyor. Bu sayede kasa ve soyunma kabinlerinde yoğunluğu ile soyunma kabinlerinde biriken kıyafetler azalıyor. Ayrıca akıllı ayna ile toplanan görüntülerin işlenerek ürün veya ürün grubu bazında yaş, cinsiyet ve duygu durumu analizi ile istatistik sağlanabiliyor ve bu da ürün planlamaya katkıda bulunuyor.

KASASIZ MAĞAZALAR YAYGINLAŞIYOR

Pandemi döneminde doğal olarak kimse kasa sırası da beklemek istemiyor. 3 yıldır Yıldız Teknopark İkitelli Yerleşkesi’nde perakende şirketleri için çözümler üreten ETG de bu doğrultuda pandemiyle birlikte mağaza içlerinde kasa ve kasiyer olmadan online ödeme sistemlerini mağaza içerisinde hayata geçirmeye başladı.

Arçelik ve Beko mağazalarının Türkiye’deki 3 bine yakın mağazasında projesi devam eden şirket, bu proje ile mağaza çalışanları müşterilerini kasaya yönlendirmeden mobil uygulama üzerinden ya da müşterinin indirdiği mobil uygulama üzerinden satış ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

MAĞAZALARI ODANIZA GETİRİYOR

Yıldız Teknopark bünyesinde yer alan bir başka şirket Arccod Yazılım Bilgi Teknolojileri ise şirketlerin ürünlerini uzaktan pazarlayabilmeleri için çalışmalar yapıyor. Kullanıcıların bütün platformlardan (Bilgisayar, mobil cihazlar, web, sanal gerçeklik gözlüğü) ulaşabileceği şekilde hazırlanan yazılımlar, ürünlerin üç boyutlu olarak incelenebilmesi, renk değişikliklerinin yapılabilmesi, mekan içerisinde AR teknolojisi ile gerçek ölçüleriyle görüntülenebilmesi gibi uygulamalara imkan sağlıyor.

Arccod mühendisleri şu anda kullanıcıların alışverişlerini sanal ortamda gezerek yapabileceği, içerisinde oyunlaştırma olan, istenilirse basit VR gözlükler ile cep telefonu üzerinden kullanılabilen bir sanal mağaza projesi üzerinde çalışıyor.

ÜRÜNLERİ OFİS VE EVLERE 3 BOYUTLU NASIL TAŞIRSINIZ?

Ev ya da ofisler dekore edilirken, alınan mobilyaların odaya sığmaması, renk uyumunun olmaması gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak hedefiyle Yıldız Teknopark şirketlerinden Xtinge, bir yazılım platformu geliştirdi. Platform, mobilya, beyaz eşya, halı gibi ev ve ofis dekorasyonu firmalarının internet ortamında potansiyel müşterilere gerçekçi ve 3 boyutlu olarak erişebilmesini, internet üzerinden satış yapabilmesini, mobil cihazlarda insanların ev veya ofis ortamlarını 3 boyutlu tasarlayarak beğendikleri ürünlerin siparişini verebilmesini sağlıyor.

3 boyutlu modelleme, tarama ve görselleme konularında da uzmanlığı olan şirket, bunları yaparken ürünlerin modellerinin güvenliğini de sağlayacak yenilikçi kriptolojik çözümler sunuyor.

OTOMATLARA DOKUNMADAN ÖDE

Covid-19 salgını nedeniyle kimse hiçbir yere dokunmak istemiyor. Alışverişlerin mümkün olduğunda temassız gerçekleştirilmesi konusunda herkeste bir hassasiyet oluşmuş durumda. Mobil ödeme ve otomat yönetim sistemleri üzerine çalışan ve kartlı ödeme (POS) ve 4G mobil altyapısına sahip uzaktan takip cihazlarını yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştiren E-Vend, bu dönemde otomatlardan tamamen temassız bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren şirket pandemi döneminde E-Vend mobil uygulamasıyla otomatlardan tamamen temassız ürün seçme, sepete ekleme, ödeme ve satın alma imkanı sağlıyor. Bu uygulama üzerinden etraftaki otomatlar görülebiliyor ve yanlarına gitmeden otomat türü, içindeki ürünlerin adetleri, fiyatları, stok durumu ve kampanyaları da takip edilebiliyor.

MÜŞTERİNİZLE İLETİŞİMİ TEK EKRANDA YÖNETİN

E-ticaret yapan şirketler, müşterileriyle iletişim kurarken, ses, chat, e-mail, sosyal medya, mobil uygulama, SMS, WhatsApp ve interaction IVR hizmetlerini kullanıyor. Yıldız Teknopark şirketlerinden SYS bu şirketlere tüm iletişim kanallarını tek bir ekrandan yönetmelerine olanak sağlayan bir çözüm sunuyor. Bu çözüm, çoklu kanallı iletişim platformu olarak adlandırılıyor.

PERAKENDECİLERİ DİJİTALLEŞTİRİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı ‘E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ kampanyası kapsamında kobileri e-ticaret konusunda desteklemeye başladı. Bu destekle birlikte pek çok şirket işini dijital ortama taşıyor. Bilgi İnternet, işlerini internete taşımak isteyen firmaların “omnichannel” (çoklu kanal) ile uyumlu bir şekilde dijitalleşmesi için çalışıyor.

Geliştirdiği ürünlerle yurtiçinde online satış yapmak isteyen KOBİ’lerin e-ticarete geçişine destek veren teknopark şirketi, destek sonrası süreçte başta gıda sektörü olmak üzere mobilya, tekstil hijyen ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden yoğun talep almış.