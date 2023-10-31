ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
ABD'nin Maine eyaletinde 25 Ekim'de düzenlediği silahlı saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve daha sonra ölü bulunan saldırganın ailesinin 5 ay önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı
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ABD'nin Maine eyaletinde 3 farklı bölgede düzenlediği silahlı saldırıda 18 kişiyi öldürüp 13 kişiyi yaralayan ve sonrasında ölü bulunan Robert Card'ın ailesi, saldırıdan 5 ay önce polisi uyardığı açıklandı.
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Yetkililer dün yaptığı açıklamada, Maine tarihindeki en ölümcül toplu silahlı saldırıdan beş ay önce, silahlı şahsın ailesinin yerel polis yetkilierini, ruh sağlığının kötüleşmesinden endişe duydukları konusunda uyardığını söyledi.
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Maine eyaletindeki Sagadohoc kenti Şerifi Joel Merry, dün yaptığı açıklamada Card'ın ailesinin 5 ay önce kendilerine ulaştığını, onun akıl sağlığı problemlerinden ve silahlara erişiminden endişelendiklerini aktardı.
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Şerif Merry, uyarı sonrası Robert Card'ın yedek asker birliğinin komutanıyla iletişime geçme dahil olmak üzere birçok kez Card'ın evine gittiklerini ifade ederek sürecin takipçisi olduklarının altını çizdi.
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Card'ın evini ziyaret eden polis Card'ın erkek kardeşinin kendilerine "Card'ın erişebildiği tüm silahları güvence altına almak için çalışacağını" söylediğini belirtti.
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Şerif, Card'ın komutanının onun tedavi görmesi konusunda kendilerine güvence verdiğini, iyileşmesi için ona zaman tanıdıkları cevabı aldıklarını belirtti.
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SALDIRIDAN 2 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU
Maine polisi, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin 2 gün süren kovalamacanın ardından ölü bulunduğunu duyurmuştu.
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Card, lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalışıyordu.
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Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Card'ın yaz boyunca birkaç kez akıl hastanesine yatırıldığı bilgisi paylaşılmıştı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.