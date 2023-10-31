Yeni ekonomi politikalarının meyvesini ne zaman alırız?

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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu oluyor. Borsa İstanbul'da İsrail Hamas Savaşı sonrası düşüşün nedenlerinin tartışıldığı programda Aşçıoğlu, düşüşün sona erip ermediği yönündeki tahminini aktarıyor. Yeni ekonomi politikalarının büyüme, enflasyon ve şirketler üzerindeki etkilerini değerlendiren Aşçıoğlu, bu politikaların meyvelerini ne zaman vermeye başlayacağını aktarıyor.

ANA ETKEN SAVAŞ MI?

Programda 'İsrail ile Hamas arasındaki savaş ve bölgesel gerginlik piyasayı etkileyen ana etmen midir?' sorusuna yanıt aranırken gerginliğin piyasaya etkisinin bundan sonraki süreçte nasıl olacağı ele alınıyor. Aşçıoğlu, sıcak gelişmeler dışında borsayı etkileyen diğer unsur olan yeni ekonomi politikalarının kararlılıkla yürütülüp yürütülmeyeceğine dair yorumunu dile getirirken bu politikaların hedefine ulaşıp ulaşamayacağını masaya yatırıyor.

YABANCININ GELMESİ ŞART MI?

Ekonominin şu anda ihtiyacı olan gelişmelerin sıralandığı Yatırımcı Rehberi'nde Borsayı bundan sonraki süreçte olumsuz etkileyecek ve destekleyecek unsurların neler olabileceği tahminleri paylaşılıyor. Programda Aşçıoğlu, borsanın yeniden yükselişe geçmesi için yabancı yatırımcının gerekli olup olmadığını değerlendirerek yabancıların geri dönmesi için ne yapılması gerekenleri dile getirirken yeni ekonomi politikalarının hangi sektörleri öne çıkarmasını hangi sektörleri olumsuz etkilemesini beklediğini de anlatıyor.