Bu mutfak hatasından kaçının: Buzdolabında muhafaza etmemeniz gereken yiyecekler
Çoğu insan, yiyeceklerini uzun süre koruyabilme yolunun onları buzdolabında tutmak olduğunu düşünür. Bu durum çoğu yiyecek için geçerli olsa da bazı yiyecekler asla buzdolabında saklanmamalıdır. Peki hangi yiyeceklerin saklanmaması gerektiğini biliyor musunuz? İşte sizin için buzdolabına koymamanız gereken yiyecekler...
- 1
Günlük hayatta sonucunu düşünmeden uyguladığımız bazı alışkanlıklar vardır, bunlardan birisi de neredeyse her yiyeceği buzdolabında muhafaza etmeye çalışmaktır. Ancak bazı yiyecekler bu soğuk ortamlarda lezzetlerini kaybedebilir veya bozulabilir. İşte, buzdolabında saklamamanız gereken bazı yiyecekler...
- 2
SOĞAN
Soğan gibi gıdalar, iyi havalandırılmış bir ortama ihtiyaç duyar. Soğanları bütün halde buzdolabında tutmak nemlenmesini sağlar ve emici bir sebze olduğundan, eklenen nem bir şekilde içinde sıkışıp kalarak soğanın içinin yumuşamasına sebep olur, bu da soğanı bozar.
- 3
KAHVE
Kahve, hava geçirmez bir kapta saklanmalıdır. Hava, ışık ve nem kahveyi bozduğu için kabın karanlık olması veya en azından ışık geçirmemesi gerekir. Ayrıca kahve çekirdekleri ve telveleri soğutulduğunda kuru ve tatsız hale gelir bu yüzden buzdolabına konulmamalıdır.
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- 4
MUZ
Belki de buzdolabına koymanız gereken en son meyve muzdur. Muz, buzdolabında çabuk kararır ve içi mukusumsu yumuşak bir yapıya döner. Muzlar dışarıda serin bir alanda bekletilmelidir.
- 5
SARIMSAK
Sarımsak toplanır ve kurutulur, bu nedenle raf ömrünü uzatmak için kuru bir yerde saklamak gerekir. Sarımsağı buzdolabında saklamak küflenmesine sebep olabilir.
- 6
PATATES
Patates, serin ve kuru bir yerde saklanmayı tercih eder. Bol havalandırma olmasına dikkat edilmelidir ve tamamen hava alacak şekilde bekletilmelidir. Yani buzdolabında saklamak patatesleri çabuk çürütebilir. Ayrıca içerisindeki nişasta şekere dönüşür erken filizlenmeden dolayı acı bir tat ortaya çıkar.
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- 7
DOMATES
Buzdolabının içindeki soğukluk, domatesin tüm lezzet ve aromasını bozar. Florida Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bir hafta boyunca buzdolabında saklanan domateslerde kimyasal bozulma nedeniyle lezzet değişikliklerinin olduğu gözlendi.
- 8
UN
Un hava geçirmez bir kapta veya plastik bir torbada saklanmalıdır. Beyaz un, iki yıla kadar dayanır bu nedenle onu buzdolabında saklamanıza gerek yoktur.
- 9
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, buzdolabı gibi soğuk alanlarda donmuş ve topaklı bir hale gelir. Zeytinyağını saklamanın en iyi yolu, onu hava geçirmez bir şişenin içine doldurup serin ve karanlık bir dolaba koymaktır.
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- 10
PATLICAN
Patlıcan buzdolabında saklandığında çukurlaşma, morarma ve içerisinde kahverengi tohumlar meydana gelir. Hem lezzet hem de dokusu olumsuz etkilenir. Ayrıca patlıcanlar yüksek etilen üretimine sahip muz, kavun gibi meyvelere yakın depolanırsa aşırı olgunlaşabilir.
- 11
FESLEĞEN
Fesleğeni buzdolabında saklamak onu tatsız hale getirir. Fesleğenin raf ömrünü uzatmak için onu bir kavanoza veya pencere kenarındaki güzel bir vazoya koyabilirsiniz. Ayrıca dışarıda tuttuğunuzda filizlenmeye de başlayabilir ve fesleğeni ekebilirsiniz.
- 12
AVOKADO
Avokadolar genellikle sert olduklarında toplanır ve zamanla oda sıcaklığında kendi kendine yumuşadığında tüketilir. Buzdolabında saklanan avokadolar olgunlaşmayacağından yiyemezsiniz bu yüzden avokadolar, olgunlaştıktan sonra buzdolabı kullanışlı olur.
Kaynak: Herald Weekly, Kitchen Aid, Times of India
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