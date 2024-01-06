Bu mutfak hatasından kaçının: Buzdolabında muhafaza etmemeniz gereken yiyecekler

KAHVE

Kahve, hava geçirmez bir kapta saklanmalıdır. Hava, ışık ve nem kahveyi bozduğu için kabın karanlık olması veya en azından ışık geçirmemesi gerekir. Ayrıca kahve çekirdekleri ve telveleri soğutulduğunda kuru ve tatsız hale gelir bu yüzden buzdolabına konulmamalıdır.