'Bu Memleket Bizim' yeniden sahnede

'Bu Memleket Bizim' yeniden sahnede

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırladığı “Bu Memleket Bizim” isimli oyunun biletleri ve ücretsiz davetiyeleri seyircilerin ilgisine sunuluyor.

Oyuncuların bütün mevcuduyla sahnede olduğu bu görkemli oyunda, Milli Mücadele dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, temel metinlerden yola çıkılarak anlatılıyor.

Oyun, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk isimli eseri başta olmak üzere, Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı ve Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşuna yazdıklarıyla ışık tutan Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun metinlerinden parçaların yanı sıra birçok yazarın bazen bir cümleyle, bir pasajla katıldığı bir metinden oluşturuldu.

Döneme ait bütün materyaller taranarak, araştırma ve dokümantasyonunu dramaturji biriminin üstlendiği 'Bu Memleket Bizim' oyunun yönetmenleri Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir tarafından kurgulanarak sahneye taşındı. Oyun, 19, 20, 21 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyun, 19 Mayıs tarihinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olduğu için ücretsiz seyredilebilecek, 20, 21 Mayıs tarihlerindeki gösterimler ise ücretli olacak. Oyun biletleri ve ücretsiz davetiyeleri 9 Mayıs 2024 saat 11.00’den itibaren gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, biletinial.com adreslerinden alınabilir.