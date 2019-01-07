Şu anda Amerikan siyasetine iki konu hakim. Birincisi malum, Kongre Meksika sınırına 5.6 milyar dolarlık duvar parası vermiyor diye Trump’ın hükümeti kapatması. İkinci konu, Kongre’ye yeni seçilen Demokrat kadınların “cazgırlığı” – Cumhuriyetçilere ve kendi partilelerindeki eski tüfeklere göre cazgırlık... Kadınlardan Müslüman Filistinli olan, Başkan’a en sunturlusundan küfredip “seni azledeceğiz” diyor; diğeri dans videosu çıktı diye sürtük muamelesi yapan sağ trollere inat, Kongre’den dans videosu paylaşıyor, bir diğeri Kongre’de oda kapısına LGBT bayrağı çekiyor. Siyasetin yükselen ilerici sol kanadını temsil eden bu kadınlar birbirine “kızkardeş” diye hitap ediyor; kendilerini “manga” diye tanımlıyor. Gizli cemiyet havası, muhafazakarları çok ürkütmüş görünüyor. Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu yazdı

Rashida Tlaib Müslüman ama Filistinli kimliği ön planda. Demokrat Parti saflarından Kongre’ye seçilen ilk iki Müslüman kadından biri. Diğeri de Somali asıllı Ilhan Omar, Kongre’nin ilk başörtülü kadını. Tlaib, Thomas Jefferson’ın Kuran’ı, Omar da dedesinin ABD’ye göç ederken yanında getirdiği Kuran üzerine yemin ederek göreve başlarken gündem oldular.

Geçen kasımdaki seçimlerde rekor sayıda kadının Kongre’ye girmesi, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde sayının 102’ye yükselmesi sadece nicelik meselesi değil, seçilen yeni çehrelerin toplumsal çeşitliliği yansıtması da tarihsel dönüm noktası oldu. İki Müslüman kadının yanı sıra, biri açık eşcinsel iki yerli kadının ve eyaletlerinden seçilen ilk siyah kadınların sahneye çıkışı çok konuşuldu. Şimdi onca kadın arasından “progressiv” (ilerici/yenilikçi) sol kanadı temsil eden özellikle dört kadın, Cumhuriyetçi Parti’yle Trump yanlısı medyanın hedefinde.

Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley, “kızkardeş” hitabıyla birbirlerine sosyal medyadan sıcak mesajlar gönderiyor; birlikte fotoğraflarını “işte bizim manga”, “Kongre’nin Rüya Takımı, herkes için adalet savaşında” gibi sunuşlarla paylaşıyorlar. Ilhan Omar’a Müslüman kimliğinden ötürü terörist yakıştırmalı rezil İslamofobik yorumlar geliyor trol tayfasından. Siyasi görüşü ne olursa olsun, kadını kadın olduğu için hedef alan kafa çok evrensel, hiç değişmiyor.

İlk başörtülü Kongre üyesi Ilhan Omar'ın paylaştığı fotoğrafta Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Deb Haaland ve Sharice Davids'in iddialı duruş sinirleri bozdu.

Muhafazakarlara göre kızkardeşlerin görüşleri çok radikal. Neymiş radikal olan? Ücretsiz üniversite, herkese eşit sağlık hizmeti, çocukları ana babalarından koparan Göç ve Gümrük Muhafaza biriminin lağvedilmesi, yeni çevre yasası ve Kongre’de ücretsiz stajyerliğe son verilmesi. “Zenginleri vergiye boğacak radikal kadın” diye tabloidlere kapak oluyor mesela Ocasio-Cortez.

BAŞKANA SÖVMEK

“Kızkardeş” tayfası da hedefte olmak için elinden geleni yapıyor. Tlaib, yemin günü partisinde taraftarlarına hitaben ateşli bir konuşma yaparken öyle coştu ki, Trump’ın annesini de dahil ettiği ağza alınmayacak sunturlu bir küfür savurarak “Seni azledeceğiz” diye haykırdı. Tlaib’in esas olarak Filistin davasına bolca gönderme yaptığı konuşmanın zirvesi oldu çıktı bu küfür.

Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin giysisiyle katıldı.

Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmesi Trump açısından tehlikeli bir gelişme olmakla birlikte, Tlaib’in çıkışı dili bakımından uygunsuz ve tehdidi zamansız bulundu. Vergi meselesinden Rusya soruşturmasına ve Trump’la ilişkisi olan iki kadına sus payı ödenmesine kadar bir dizi konuda azil soruşturması açılması Demokratların gündeminde. Ancak Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler, azil sürecinin baş yetkilisi olarak “Tlaib’in uslup ve sözlerine katılmıyorum. Konuşmak için çok erken. Meseleyi inceliyoruz” dedi. Demokratların eski kuşağından Meclis Başkanı Nancy Pelosi ise “Ben sansür mercii değilim, dilini beğenmedim, ben o dili kullanmam ama Trump’ın dilinden daha kötü değil” diyerek kapalı destek verdi.

“Benim kadar başarılı ve popüler bir başkanı kim azledecekmiş!” diye sürekli çıkışan Trump da Tlaib’in sözlerinin utanç verici olduğunu, hem kendi hem de ailesinin şerefini lekelediğini söylemekle yetindi. Ancak Pelosi ile kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmede bolca “f…”li kelime savurduğu söyleniyor.

“ARKANDAYIM SISTER”

ABD’de siyasetçinin başkana küfretmesinde hukuki bir sakınca yok ama etik olmadığı kesin. Buna rağmen Tlaib’i savunmak üzere “kızkardeş” dayanışması devreye girdi; daha çok siyahların kullandığı “sister” dayanışması…

Yeniler arasında en sükseli çehre, New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez. 29 yaşında, bugüne kadar Kongre'ye seçilmiş en genç kadın. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyor, Kongre çalışmalarını içeriden Instagram hikayeleriyle paylaşıyor. Tam bir şeffaflık hakim. Tlaib’i de sosyal medyada gayet net ve şeffaf savundu; “Tipik Cumhuriyetçi ikiyüzlülüğü. Trump’ın cinsel saldırı itirafına soyunma odası muhabbeti deyip, kızkardeşimin barda sövmesine sözde öfkelenerek kendilerini kepaze ediyorlar. Kadınlara jandarmalık hakkını çoktan kaybettiler…” diye kestirip attı.

Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'in dayanışmasında Filistin davasını savunmak da var.

Ocasio-Ortez’in “soyunma odası muhabbeti” dediği olay, 2016’daki başkanlık seçiminden önce Trump’ın medyaya sızan ses kaydı. Trump, 2005’teki o kayıtta, “Şöhretin faydası, kadınlara her istediğimi yapıyorum. Oralarını (kelime tam bu değil, sansürlüyorum) avuçlamak dahil” diyor.

“DANS DA EDERİM, SİYASETE DE GİRERİM”

Ocasio-Cortez kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlıyor, ancak muhafazakarlara göre o bir komünist. Nitekim, sekiz yıl önce, üniversite yıllarından kalma bir dans videosunu sosyal medyada paylaşan anonim hesap “Bakın şu kuşbeyinli komüniste, nasıl da arsızca dans ediyor” diyerek sözde bir karalama salvosu yaptı. Videoda bir grup öğrenci, Phoenix grubunun şarkısı eşliğinde pür neşe dans ediyor. Ancak muhafazakar cephe bundan bir “sürtük” hikayesi çıkarmaya çalışınca, fena halde ters tepti. Videoya beğeni ve destek yağdığı gibi, kadının dans etmesini arsızlık olarak gören muhafazakarlara da bolca sövüldü, dalga geçildi. Bir kadının dans etmesinden skandal kotarmayı düşünmek için gerçekten kuşbeyinli olmak gerekiyordu.

Alexandria Ocasio-Cortez ise bu desteğin tadını çıkarmakla yetinmedi, “Bana bulaşırsanız karşılığını veririm” tonunda bir hamle yaparak, Kongre’deki makam odasının önünden bir dans videosu paylaştı. Edwin Starr’ın “War” (Savaş) şarkısı eşliğinde yaptığı dansa ilaveten, “Cumhuriyetçi Parti kadınların dans etmesine skandal gözüye bakıyormuş. Kongre üyesi kadınların da dans ettiğini görecekler” yazdı bir dans emojisiyle.

Bu videoya daha çok beğeni ve tebrik yağdı. Cher’den gelen “Aferin”i de retweet etti Ocasio-Ortez; “Kraliçe konuştu…” notuyla.