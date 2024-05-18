A. OBSESİF BELİRTİLER

OKB, obsesif ve kompülsiyon belirtileri olmak üzereye ikiye ayrılır. Bunlardan ilki olan obsesif kısmı yani OKB takıntıları; kaygı, korku veya rahatsızlığa neden olan tekrarlayan düşünceler, zihinsel görüntüler veya dürtülerdir. Takıntılar herhangi bir konu veya temayla ilgili olabilir ve OKB'si olan birçok kişi bunlardan utanır ve düşüncelerini görmezden gelmeye veya bastırmaya çalışır. İşte, obsesif olan kısmın 5 belirtisi!