İSKİ DUYURDU: İstanbul son dakika su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 22 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 22 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Atakent Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Açıklama : İkitellli Fsm- Sefaköy 1400Mm Çelik İsale Hattı Üzerinde 1400Mm Vana Degişimi Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 22.06.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Esenkent Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kazı Çalışması Yapımı Esnasında Enerji Kablosu Arızası Meydana Gelmiştir. Başlama Tarihi : 22.06.2021 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2021 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 22 HAZİRAN