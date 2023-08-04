Bu harika besinlerin neredeyse tamamı sudan oluşuyor! İşte gün boyu sulu kalmanıza yardımcı olacak 15 yiyecek!

Bir günde ne kadar suya ihtiyacınız olduğuna gelince, bu konuda kişiye göre sayı değişir. Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademiler;

Kadınların her gün toplam 2,7 litre veya yaklaşık 11 bardak toplam su alması gerektiğini,

Erkeklerin ise her gün 3,7 litre veya 16 bardak toplam su alması gerektiğini önermektedir.